民進黨總統參選人賴清德昨(14日)出席北台灣醫生賴清德後援會時表示，台灣健保制度有高達92%滿意度，但他也坦言如今也到了，不得不改革的關鍵時刻。但對此有網友認為「當了八年要改早就改了，等你上了再改？」

醫界出身的賴清德致詞時指出，對於醫界的建言，大家的目標只有一個，就是希望能打造一個健康大國，有偉大目標在裡面，即便目前醫療人員工作條件相當辛苦，卻還是在工作崗位上堅守使命。在邁向健康大國路上，有一個社會安全健保制度非常重要，健保讓社會各階層可以得到適當健康保障及醫療服務。

賴清德說，一定要讓健保永續，健保制度絕對不能停止或打折，或是受到影響，在健保制度永續發展的目標下，第一要有充足、適當醫療人員源源不絕投入；第二是應該建立「以人為本」的家庭醫師制度，他理想是，全台不分任何地方，每個人都有繳一樣的健保費，讓每個地方的人都得適當照顧。他認為，有充足醫療人力及制度，另外就是要談到經費，有醫師提到「健保安定基金」或者醫療支出要提高等，這可能是緣分，健保84年推動至今，得到超過9成滿意度，但恐怕也到了不得不改革的時候，否則很難持續下去，若沒有再調整給予新動能，醫療品質、滿意度就會往下掉。

賴清德強調，「一定要讓健保制度延續，健保走到今天的困境的時候，剛好我要參選總統，我會把改善健保制度，提供好的醫療環境，讓所有醫療人員有好的空間服務，從而提升民眾健康，當作我的使命。」

對於賴清德的說法，不少網友湧入《LINE TODAY》相關報導底下留言，有超過200則討論，但有人直言「沒說要改成怎樣，調高保費？調高自付額？調高政府補助？總是，再剝層皮，不是嗎？」「重點是已經執政8年」、「8年了才說要改？之前在幹嘛？我就問」、「完全執政幾年？」「8年的時間給你們了，沒看到改善了什麼」、「健保是一天兩天的事嗎？8年給你了，你現在才要健保改革，那之前是在玩膩」。