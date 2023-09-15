AI伺服器高頻高速傳輸需求引爆高階光通訊及散熱需求，正淩深耕光通訊領域，前兩大客戶為Nvidia旗下Mellanox及智邦，近幾年公司亦切入光模塊散熱，並逐步將散熱技術應用在客製化工業電腦與中小型IoT相關設備、準系統及水系統散熱，挾擁有光通訊及散熱兩大技術，正淩順利拿下美國半導體大廠Habana AI加速器晶片散熱片大單，據了解，此次拿下的AI加速器晶片散熱片一套有2片，每套金額遠高於一般產品，以目前在手每月訂單量來看，陳言成預估，明年散熱相關營收佔比可望上看10%。

除順利拿下AI加速器晶片散熱片大單，在交換機部分，正淩也是手握美系伺服器品牌廠及Mellanox兩大客戶訂單，其中美系伺服器品牌廠以100G/200G交換機連接器居多，Mellanox的交換器連接器則是以200G為主，由於Mellanox的400G光通訊I/O介面搭配散熱器架構採用正淩的OSFP解決方案並用於高速資料中心，目前400G已小批量出貨，預估明年400G就會進入量產，800G則在開案中。

受惠於光通訊、散熱及醫療產品需求強勁，正淩8月合併營收達1.21億元，月增41.12%，年增47.28%，為111年4月以來單月新高，累計前8月合併營收為6.82億元，由於8月合併營收衝高，且產品組合優化，法人預估，正淩第3季合併營收及獲利可望同步攀高，賺贏上半年獲利。

陳言成表示，光通訊及醫療相關訂單維持穩定成長，且客製化散熱產品急單很多，樂觀看待明年營運，預估明年營收、毛利率及獲利有望攀高，法人預估，正淩明年營收有望年增25%以上，有機會挑戰13億元到15億元，再創歷年新高。