美國零售銷售數據表現強勁，美股道瓊工業指數大漲逾300點，晶片設計大廠安謀在那斯達克交易所掛牌首日的股價也勁揚近5%。台股昨日大漲後，今日早盤約小漲30點來到16840.92點。

台積電今年第一季每股配3元現金股息昨日除息，昨開高秒填息，今(15)日早盤小跌2元至548元。盤面航運股跌深反彈，貨櫃三雄漲幅均超過1%。

台股昨天漲226.05點，收在16807.56點，成交值新台幣2829.03億元。三大法人全數買超，合計買超243.43億元。其中外資及陸資買超189.49億元，投信買超50.93億元，自營商買超3.01億元。

道瓊工業指數上漲331.58點或0.96%，以34907.11點作收。標準普爾500指數上揚37.66點或0.84%，收4505.10點。科技股那斯達克指數上漲112.47點或0.81%，收13926.05點。費城半導體指數上漲23.78點或0.67%，收3584.23點。