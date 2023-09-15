一般人提到飯後血糖波動，會先想到當餐的飲食內容，但家醫科李思賢表示，其實血糖也有第二餐效應，也就是第一餐進食的內容，會影響到第二餐的血糖反應。人在第一餐吃富含纖維的食物，會降低第二餐血糖的上升幅度。因此，早餐若多攝取一些含纖維的豆類，有助於降低午餐後血糖的波動幅度，可預防糖尿病發生。

李思賢在其臉書表示，血糖研究近來出現一個較少為人提及的現象，稱為「第二餐效應」，就是第一餐吃的東西，會影響到第二餐的血糖反應，特別是在第一餐吃含有高纖維的食物，會降低第二餐的血糖反應，讓血糖升高的幅度降低。研究人員將受試者分成3組，這3組依據早餐的不同，分為「含有纖維的大豆棒」、「米餅」、「不吃東西」，在3個小時後給這3組人吃下完全相同的午餐，觀察其血糖變化。

結果發現，早餐吃「纖維大豆棒」的這組人，午餐血糖上升最少；早餐吃「米餅」者的午餐血糖上升幅度最大。科學家認為可能是因為纖維使得消化比較慢，這樣的效果延續影響到下一餐。

但李思賢認為，第二餐效應可能不只和纖維消化較慢有關係，也與纖維被腸道代謝後的產物有關。纖維被腸道代謝後會產生短鏈脂肪酸等後生元（postbiotics），會影響人體消化道的運作、減緩消化和吸收的速度，使得第二餐血糖升幅不大。

他表示，目前他所查到的實驗多以豆類進行，所以在早餐多攝取豆類可能較有助控制午餐後的血糖，進而預防糖尿病，又讓人下午不感覺困倦。