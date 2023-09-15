新竹市長高虹安近日接連被爆出入搭名車、回家住豪宅等事，且新竹市前文化局長錢康明更指控，高的男友李忠庭涉嫌干預市政，引爆熱議。對此，竹市府民政處長施淑婷今（15日）凌晨在臉書發文怒轟，「看透人世間的惡，只有城隍爺爺知道市長的清白。」

施淑婷近期才出任新竹市民政處長一職。（資料照，邱立雅攝）

施淑婷在臉書稱，過去幾週，鬼話連篇的故事讓支持我們的市民好朋友渡過了一個膽戰心驚的農曆七月。「看透人世間的惡，只有城隍爺爺知道市長的清白」、「虎門關人心安」。

除此之外，施淑婷還提到，謝謝許多市民好朋友給他們加油、打氣，接下來會安排在固定時間與市民朋友們直播對話，歡迎大家一起來改變新竹！

然而對於施淑婷的一番自辯，PTT鄉民卻相當驚恐跟傻眼，紛紛留言表示「這樣鬼扯，真的不怕天譴嗎？」、「爛透了，就綁架神明，看準神明不能開口」、「如果到時被判有罪，那城隍爺也知道嗎？」、「這種人居然當新竹人的民政局長欸，救命喔」、「乾脆請城隍爺來當市長好了」、「笑死 ，這篇到底在寫三 」、「上任不久就押神明背書，都不怕有報應嗎」、「這是不是在臭，他知道城隍爺是陰間法官嗎？」