這起車禍造成2車遭追撞，2人受傷。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

這起車禍造成2車遭追撞，其中1輛車子屁股遭撞毀。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

國道一號北向320.7公里台南永康路段，15日凌晨發生一起連環追撞車禍，1輛自小客車因故障停在外側車道，後方1車見狀煞停，但同在外側車道駕駛全聯結車的陳姓男子疑因未注意車前狀況，猛然撞上前方2車及站外側車道的洪男，洪男當場急閃，一度倒地躺臥路肩、第2車駕駛吳男也受傷，2人送醫均意識清楚。

國道警方指出，這起事故造成2名自小客車駕駛受傷，送醫時意識均清楚，3輛車的駕駛人酒測值均為0。

這起車禍發生在今天凌晨12點半，30歲洪姓男子因自小客車故障，停在外側車道及外側路肩，下車站在外側車道，行駛在後方外側車道的37歲吳姓駕駛見狀後煞停於車道，但43歲駕駛全聯結車的陳男，疑因未注意車前狀況，撞擊前方2部自小客車肇事。

據了解，當時洪男下車站在外側車道，看到聯結車急駛而來，趕快急閃，但仍遭撞，一度躺臥外側路肩，所幸送醫時意識清楚。