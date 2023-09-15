照片由法官協會提供

中華民國法官協會於1995年正式成立，同年就成為國際法官協會會員國並隸屬於亞太區域團體，法協曾在1999年在台北舉辦國際年會，會中通過以司法獨立為基本原則之世界法官憲章，隔20年多，今年於再度由中華民國法官協會舉辦年會，且適逢國際年會成立70週年，別具意義。

中華民國法官協會訂於2023年9月16日至21日假臺北君悅酒店舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立七十週年慶祝活動」，IAJ係於西元1953年在奧地利薩爾斯堡成立之專業、非政治性國際組織，其成員為由中央會議所同意入會之各國法官組成之團體，以維護司法獨立、確保人民權利與自由為主要宗旨，並對聯合國經濟及社會理事會具有諮詢地位，乃國際上重要之司法專業團體組織。

IAJ目前有94個會員國，依所在地域區分為歐洲區域團體、拉丁美洲區域團體、非洲區域團體及亞太區域團體，並設有「司法行政組」、「民事組」、「刑事組」、「社會及勞工組」等四個研討分組。每年年會各研討組均會分別設定研討主題並設計問卷，由各會員國於會前提出問卷報告，於年會之研討分組會議進行討論以作成結論。

本次年會共有66個會員國報名參加，代表人數204人，另有71名隨員及5名觀察員，包含IAJ現任理事長José Igreja Matos法官（現任葡萄牙波多上訴法院院長）、歐洲區域團體主席Duro Sessa法官（克羅埃西亞最高法院前院長）、拉丁美洲區域團體主席Walter Barone法官（巴西聖保羅州最高法院法官）、非洲區域團體主席Marcelle Kouassi法官（象牙海岸最高法院法官）、亞太區域團體主席Allyson K. Duncan法官（前美國聯邦第四巡迴上訴法院法官），以及IAJ五名前任即榮譽理事長等IAJ理事會及秘書處重要成員均會參與，盛況空前。

此次年會議程於9月16日開始，當天下午舉行理事會議，9月17日進行區域團體會議，晚間舉辦歡迎酒會，9月18日上午舉行年會開幕式及第一階段中央會議，下午與司法院憲法法庭合辦憲法論壇，晚間舉辦大會晚宴，9月19日上午進行第二階段中央會議，下午為四個研討分組會議，9月20日為全員淡水及故宮一日遊，當晚特別安排於圓山大飯店舉行惜別晚宴，9月21日進行完第三階段中央會議後結束議程。本次年會四個研討組之研討主題分別為：司法行政組：「遠距工作對於司法工作及司法行政之影響」，民事組：「資料保護規則如何影響法官在民事訴訟中之工作方式」，刑事組：「刑事案件證據調查之司法互助程序」，社會及勞工組：「司法勞動環境及其對司法獨立之影響」。

於開幕式特別邀請數位貴賓親臨致歡迎詞，並力邀台積電張創辦人忠謀先生進行專題演講，9月18日下午與憲法法庭合辦之憲法論壇，則以「司法獨立與憲政主義（Judicial Independence and Constitutionalism）」為主題，由司法院許宗力院長擔任主持人，講者包含：蘇格蘭最高法院院長The Right Hon. Lord Carloway法官、紐西蘭最高法院法官The Hon. Dam Susan Glazebrook女士、立陶宛憲法法院前院長即現任Vytautas Magnus大學法學院院長Dainius Žalimas博士、韓國憲法法院前大法官Ilwon Kang先生、波蘭法官協會理事長Krystian Markiewicz法官、IAJ現任理事長José Igreja Matos法官、IAJ現任副主席兼亞太區域團體主席Allyson K. Duncan法官及我國憲法法庭黃昭元大法官，從憲政主義之角度，重新審視世界法官憲章制定20餘年來所持續關切之司法議題，探究司法獨立與其他國家權力機關、司法行政、社會壓力以及言論自由之關係。