梵蒂岡表示，擔任教宗方濟各（Pope Francis）特使的樞機主教祖皮今天在北京會見了中國政府歐亞事務特別代表李輝，討論「努力促進對話」以結束俄烏戰爭。

法新社報導，梵蒂岡發出的聲明表示，正在北京進行為期3天訪問的祖皮（Matteo Zuppi）會見了李輝，進行「公開而親切」的會談。

聲明指出，這次會談「主要討論烏克蘭戰爭及其嚴重後果，強調需要共同努力促進對話，找到通往和平之路」。

聲明還說：「會談也提到糧食安全問題，希望穀物出口能夠很快獲得保障，特別是對於風險最大的國家。」

祖皮是義大利主教團主席，教宗在5月指派他擔任調停俄烏戰爭特使，領導一個和平使團阻止戰爭。

祖皮在6月前往基輔，會見了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

他在3個星期後前往莫斯科，會見了兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova），她因非法將烏克蘭兒童轉送到俄羅斯而遭國際人權法院通緝。

祖皮在7月會見了美國總統拜登，討論梵蒂岡在烏克蘭的人道主義努力。

現年67歲的祖皮，來自羅馬聖艾智德團體（Sant'Egidio Catholic Community），去年獲選為義大利主教團主席。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1120915