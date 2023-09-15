天后甄妮近來頻頻在臉書上發聲，替忘年之交李玟的驟逝抱不平，也常回答對時事的想法，昨(14日)郭台銘宣布找演員、歌手出身的賴佩霞搭檔參選，有網友到甄妮的臉書表示：「有眼無珠，沒選妳搭檔，哈哈」，甄妮大方地回應：「是啊！天下還不夠亂嗎？」

甄妮與李玟認識多年，8月李玟的告別式上，家屬因此找甄妮擔任扶靈人的角色，送走李玟後，甄妮多次發文批評霸凌李玟的節目《中國好聲音》，希望能維持新聞熱度，給李玟一個交代。近日金曲歌王王力宏開唱，在台上無奈自嘲真相變得不重要，似乎流量比事實還重要，此番言論引來甄妮重砲攻擊。

甄妮當時表示：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裡真是不知所謂。」，而主辦單位寬魚立刻發聲明解釋，表示王力宏是用疑問語氣回應有關他新聞的真相，更無奈許多子虛烏有傳言被瘋傳，寬魚更呼籲希望沒到場的人不要因為報導被誤導，而甄妮在相隔5天後改口反讚王力宏學歷作品都好。

甄妮回應王力宏風波。（圖／翻攝自甄妮臉書）

甄妮今稍早留言強調：「正在選日子休筆之時，突然天頂掉下個『真相不重要』之說。我還是那句話，對事不對人，他的歌藝及作品都是如他的學歷一樣『高』」，解釋不是針對王力宏，並意有所指表示：「無心插柳柳成䕃，天意」，暗指賴佩霞參選一事，有網友稱政治人物應該找甄妮搭檔，她反諷回應：「世界還不夠亂嗎？」