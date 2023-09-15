中秋節快到了，不少人應景買柚子吃。平面女模陳艾芸推廣自家種的「老欉文旦」，大讚是極品中的極品，而她也穿著性感小背心拍宣傳照，超巨大的I罩杯根本藏不住，讓不少網友看呆直呼，對比之下柚子顯得好小顆，這也太巨了吧！

平面模特陳艾芸昨在臉書粉專上PO照片推廣自家種的文旦，直言她知道這些柚子看起來顯得很小，但她們家是「60年老欉文旦」，真的很好吃，老饕們都知道，麻豆監理站後方那塊地種出來的是麻豆文旦中「極品中的極品」。

從照片可見，陳艾芸穿著一件藍綠色的小背心，露出大片雪白肌膚，與I罩杯的「超大胸器」，而她手中的文旦相較之下，變得超級小顆。

照片引起網友討論，「這對比太搶版面了，柚子都生氣了」、「超巨大」、「超巨巨」、「奶大可以，柚子不用大，柚子皮薄多汁，甜度高就好吃」。而陳艾芸超辣的照片也被轉發到臉書社團《永康大小事》上引起網友討論。