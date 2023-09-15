南韓啦啦隊女神李多慧，四月加盟中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」後，引發「李多慧熱潮」，一舉一動都成為鎂光燈追逐焦點，近來有網友捕捉到她的身影，零修圖的鄰家女孩模樣，讓一票網友直呼戀愛了。

有網友在社團《爆廢公社二館》發文，貼出在捕捉到李多慧身影的照片，只見她現身台北某知名牛肉麵店，身穿白色平口小洋裝的她，上半身吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，加上一雙纖細修長美腿，讓人眼睛大吃冰淇淋，過程中她頻頻露出招牌甜美笑容，讓原PO直呼：「哇嗚！本人滿漂亮的」，短短時間就吸引近2萬人按讚，足以見得她居高不下的人氣。

李多慧現身牛肉麵名店，甜美模樣引起網友熱議。（圖／爆廢公社二館 臉書）

對此，網友紛紛留言：「多慧真的還蠻自然可愛的～跳舞也好看」、「本人真的超漂亮，而且很親民」、「絕讚牛肉麵+清秀佳人，絕配」、「真的好可愛哦」、「我是女生都好愛她，親民隨和，不假掰很自然」、「這幾張確實蠻漂亮的耶」，不過有不少人看見她坐著傻笑，好奇詢問：「一個人坐在那笑得很開心？鬼月期間限定？」對此，網友給出解答：「在拍攝個人YT影片，旁邊有相機」。

李多慧曾被爆料已婚有小孩，加上IG有著以「Baby」為名的精選限時動態，內容都是她和小孩互動的影片，引發大批網友熱議，對此，有內行網友指出李多慧有聯合國兒童基金會手環，推測私下在默默行善幫助弱勢兒童，接著指出她QA影片中提過連男朋友都沒有，更不可能結婚。