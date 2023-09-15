周四泛歐Stoxx 600指數收盤升6.92點或1.52%，為460.86點，指數來到近一周新高。侷限在歐元區的股票指數也上漲1.3%。

歐洲央行將基準利率上調至4%的歷史新高之後，歐洲國債殖利率回落。而由於歐元區經濟疲弱，此可能是歐洲央行最後一次升息。

利率敏感的房地產股上漲3.0%。在強勁金屬價格推升下，礦業股升4.2%，領漲其它板塊。

摩根大通資產管理的全球流動性市場策略師Mike Bell說，商業調查顯示，經濟成長即將明顯放緩，因此歐洲央行很可能已經完成加息工作。

跟隨歐洲央行，丹麥央行也將利率調升25基點。

原油價格飆高，能源股上漲2.4%。天然資源企業權重高的英國股市升2.0%，挪威股市也上漲1.8%。

在跌勢明顯的板塊中，汽車股跌0.4%。德國汽車製造商賓士、BMW、福斯集團都面臨下挫壓力。

此前中國政府表示，歐盟執委會對中國電動車國家補貼發起的調查，是屬於保護主義行為，並警告此舉將損害雙方的經濟關係。

芬蘭的石油公司Neste大漲4.1%；此前高盛將該煉油和生物燃料公司評級上調為買進。

THG大跌近21.3%；該英國線上零售平台在周四提出財測，其年度營收將為持平或下跌5%。

在巴克萊下調評級之下，法國烈酒公司保樂力加(Pernod Ricard)和人頭馬君度(Remy Cointreau)分別下跌0.3%和1.4%。