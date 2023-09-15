就在距離杭州亞運開幕剩下一周的當前，剛在本屆世界盃男籃賽拿下第23、亞洲排名第2成績的黎巴嫩，卻突然傳出將因經濟因素考量退出杭州亞運，也讓杭州亞運男籃項目預賽B組，僅剩中華隊、大陸與蒙古3隊，這對中華男籃搶進8強無疑是利多消息。
黎巴嫩在今年世界盃憑藉歸化球員史貝爾曼與老將阿拉基，雖在預賽3戰全敗，卻在17到32名排名賽先後擊敗象牙海岸與伊朗，最後拿下第23名，亞洲球隊排名僅輸第19名日本，沒想到如今卻因經濟因素退出杭州亞運，事實上目前伊朗與日本也都只派二軍。
由於杭州亞運男籃項目採取預賽分組第1直接晉級8強，分組第2則跟另一組第3、分組第3跟另一組第2爭搶8強門票的賽制，如今隨著黎巴嫩退賽，中華隊26日預賽首戰可望輪空，變成28日跟地主大陸交手、30日遇上蒙古，也讓中華隊就算不敵大陸，只要擊敗蒙古，就能以B組第2面對A組第3球隊，晉級8強機率自然較高。
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