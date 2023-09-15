●軟銀旗下IC設計大廠安謀（Arm Holdings）周四在那斯達克首次登場以每股56.1美元開出，高於IPO發行價51美元，終場股價飆升近25%，市值突破650億美元，給為沈寂一段時間的IPO市場帶來好兆頭。繼台積電宣布以近1億美元取得安謀逾196萬股後，聯發科也在14日晚間發布重訊，宣布代子公司Gaintech Co. Limited以每股51美元取得安謀490,196股，共計約2,500萬美元，以進一步深化與安謀的合作關係。

●惠普（HP Inc）周四收跌1.8%，根據向美國證券交易委員會提交的文件，「股神」巴菲特的多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）本周約以1.58億美元價格出售該PC大廠約550萬股股票，持股比從12.2%縮減至11.7%。

●Visa跌逾2%，該支付處理巨頭宣布正在與B類股股東討論將其股份轉換為C類股或A類股。

●莫德納（Moderna）漲3.9%，此前歐洲監管機構顧問小組建議授權該公司新版新冠肺炎疫苗。