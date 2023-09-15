據榆林發布用戶端消息，陝西榆林市聯合調查組14日再次發布情況通報稱，針對大陸央視新聞用戶端發布的榆林高爾夫球場有關情況，該市認真開展調查核查，目前高爾夫球場已全面關停。

大陸央視新聞用戶端12日爆料稱，陝西榆林荒漠化地區違建高爾夫球場，無任何審批手續營業十餘年。

大陸央視新聞調查，涉事的「綠淘沙．大漠生態城」內的高爾夫球場工作人員表示，該球場2008年開始建設，2011年對外營業。球場規畫超過4000畝，因為整個球場分布在眾多沙丘之間，球道起伏較大，在這裡打球比一般高爾夫球場更具挑戰性，是中國大陸少見的沙漠高爾夫球場。球場實行預約和會員制，會員卡最低32萬元（人民幣，下同），商務卡4萬6800元。工作人員表示，雖然價格不菲，但是每天來打球的人不少，少則70、80人，多則近200人。

2004年，大陸國務院辦公廳下發關於暫停新建高爾夫球場的通知，從2004年1月10日起，地方各級政府、大陸國務院各部門一律不得批准建設新的高爾夫球場項目。

大陸央視新聞質疑：為何榆林市「綠淘沙．大漠生態城」內的高爾夫球場會在2008年開始建設呢？球場有沒有相關審批手續呢？

當天，榆林市聯合調查組發布通報稱，榆林市高度重視，成立由市發改委、市公安局、市資源規畫局、市生態環境局、市水利局、市林草局、市城管局等相關部門和榆陽區政府組成的聯合調查組，進行徹底調查。目前，調查工作正在進行。