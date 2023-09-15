創立「好夢研究所gudreamsLab」，潘俊豪帶領公司團隊，深耕台灣四十餘年的床墊工廠，致力於床墊研發、設計、製造與銷售，並檢視自己所有的生產製程，與全球ESG議題俱進，設計了一套業界獨一的床墊模組化生產模式，讓生產更有效率，同時降低碳排放與環境污染。

潘俊豪認為「地球只有一個，環境永續是你我的責任」，只要願意從自己改變做起，就可以影響一群人一起改變，達成環境永續的願景。