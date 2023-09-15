蔡孟璋認為，透過教育，可以幫助人們實現財務自由！因此創立聚財課有限公司，提供課程企劃構思行銷，以及理財課程企劃建置、房產課程企劃建置、生活應用課程企劃建置，帶領30人的公司團隊夥伴，成功推廣過30種以上的課程，每個月舉辦上百場講座，吸引上萬人報名參加。

「勇於突破，沒有極限」是蔡孟璋的經營理念核心，將自己定位為提升財富與生活的頂級教練，肩負使命，幫助人們，理解人生遊戲規則，同時邁向最穩健的聚財之路，得以掌握精采生活。