The Rockets are actively engaged with multiple teams on a Kevin Porter Jr. trade, incentivizing a deal with several draft picks, sources say. Explaining the reasoning behind all of it on @Stadium: pic.twitter.com/yWB7pSRMjw — Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2023

先前鬧出毆打女友遭到警方逮捕的火箭後衛凱文波特，如今已經成為火箭管理階層心中的燙手山竽，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞15日爆料，火箭已經接觸多支球隊，且願意提供選秀權作為補償，希望能用凱文波特換回一名即戰力球員，更盼能在新球季訓練營開始前把他交易或裁掉。

凱文波特才剛加入NBA就已聲名狼藉，菜鳥球季效力騎士期間，不僅爆發毆打女友，還出現無照駕車與非法持械等脫序行為，更在騎士休息室內大鬧過，也讓騎士不得不認賠殺出，把他交易給願意接手的火箭，結果他才安分了兩年多，如今又鬧出毆打女友的負面謠言。

其實光從上季個人數據來看，凱文波特平均可以拿下19.2分、5.7助攻與5.3籃板，表現還算不錯，何況他才23歲，未來確實很有潛力成為頂級球星，可惜他的脾氣太過暴躁，更在場外爆出如此誇張的負面行徑，接下來他就算還能找到新東家，恐怕也無法安分太久！