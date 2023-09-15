代工廠廣達董事長林百里今天出席2023台灣人工智慧（AI）年會，會前短暫受訪表示，現在是AI新時代的黎明，才剛開始，往後5到10年，每年都會有很大的成長。

談到AI為廣達帶來的成長動能，林百里說，廣達有很多客戶，客戶要求越來越多，廣達下半年成長會很大，但供應鏈趕不上，還要調整，幸好供應鏈就在台灣，台灣廠商有優勢。

他強調，現在需求最多的是AI伺服器、AI雲端，AI能夠解決人類很多問題，也會產生一些副作用，要好好用智慧來解決，避免副作用。

媒體提問AI能否成為台灣下一座「護國神山」，林百里指出，護國神山的源頭就是晶圓代工廠台積電，有台積電做出來的晶片，才能夠有接下來的AI產品。

台灣人工智慧年會今年邁入第6年，是台灣人工智慧生態圈最具影響力的活動之一，與會者預估將近1000人次，依照往年統計，7成來自產官學研創各界，3成是博碩士及大學生。

今年年會主題為「生成式AI開啟的技術與產業革新」，2天議程共規劃5場Keynote演講、2場Panel Discussion座談與近50場Session Talk交流活動。