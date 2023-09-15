據美國之音報導，英國近日有多宗與中國相關的保安議題，最新一項發展是英國議會下議院於本周三通過新法，禁止政府大樓和軍事基地使用被指協助中國政府打壓維吾爾人的中國企業生產的監視器。這條《採購法案》（Procurement Bill）仍然需要在上議院獲得批准，才會正式成為法律。英國政府還承諾，每年將向國會報告已拆除多少監視器，以供議員追蹤。

報導稱，兩家中國企業包括海康威視(Hikvision)和浙江大華科技股份有限公司(Dahua Technology)生產的監視器在英國廣泛使用，包括在倫敦市中心的政府大樓內外。今年六月，英國內閣公署(Cabinet Office)已經要求各政府部門，移除這兩家企業生產並安裝在敏感位置的鏡頭。

報導引述英國政府的獨立監控鏡頭專員桑普森(Fraser Sampson)在今年二月公佈的研究，最少有三分之一的英格蘭和威爾斯的警方，仍在使用海康威視的鏡頭。海康威視和大華被指控協助中國政府迫害維吾爾人，2019年被美國列入出口管制實體清單。

「海康威視、大華英國業務將成歷史」

一個英國政府消息人士對《每日電訊報》（The Telegraph）說，法案有所進展，顯示英國政府認真對待國家安全。他說，政府與議員步伐一致，找到他們會支持的位置去保護英國的採購程序，免受惡意人士影響，保障國家安全。

英國國會下議院外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）在前稱推特的社交平台X說，法案會讓英國政府更有法律上的能力，去進一步加強英國防止惡意國家嘗試進入英國供應鏈。

在英國運作的中國戰略風險研究所主任古德曼（Sam Goodman）歡迎最新發展。他對路透表示，這項法律將使海康威視和大華在英國的業務「成為歷史」。

海康威視和大華沒有立即回應最新發展。但海康威視先前已否認該公司是英國國家安全威脅的指控，指其監視器符合英國法律要求，該公司亦尊重人權。大華就曾指，該公司在英國的業務一直遵守所有法律。

英政府大臣私下使用TikTok

此外，英國科學、創新及技術大臣唐蘭（Michelle Donelan）在她的私人電話上安裝了中國社交媒體程式TikTok。唐蘭對英國新聞聯合社（PA Media）表示，雖然英國政府因為安全考慮，禁止人員在存有敏感資訊的公務裝置上使用TikTok，但在個人電話上使用則沒有問題。

她還說，英國新任國防大臣夏普斯（Grant Shapps）也使用TikTok，只是他會使用安裝在他的一個手下手機上的程式，而非他自己的電話。

英國首相府發言人表示，已經有清晰的指引給他們，認為夏普思和唐蘭用「正確的方法」使用該程式。

中國間諜疑雲

近日，英國的中國政策界別正在面對另一個與北京相關的嚴重問題。一名英國人被指替中國充當間諜並滲透進入英國國會，他反駁稱自己是無辜的。

報導稱，倫敦警方在今年三月拘捕了2名男子，他們涉嫌違反《官方保密法》（Official Secrets Act），當中包括這名曾經任職由保守黨保安事務國務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）創立的「中國研究小組」（China Research Group）的研究員。事件令外界擔心英國國會的保安審查是否足夠。