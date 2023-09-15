南韓人氣女團BLACKPINK出道滿7年，與YG娛樂的合約到期，四人的去留引發高度的關注。昨（14日）韓媒爆料，Lisa二度拒絕YG娛樂給出的500億韓幣（約12億台幣）續約金合約，讓粉絲擔憂本周六、日在南韓高尺巨蛋辦的最終安可場演唱會，會不會成為BLACKPINK最後同框的演出。

BLACKPINK和YG娛樂的合約8月8日到期，是否續約的說法一日多變，而她們去年9月發行《BORN PINK》後，馬不停蹄地展開世界巡演，走遍大大小小的國家和城市，共舉辦64場，替公司賺進破1億美元（約台幣32億）的收入，這還不包括相關周邊，吸金力超驚人。

由於YG娛樂前陣子宣布加碼安可場，這場巡演再度啟動，將在明、後兩日（16、17日）於南韓職棒球場「高尺巨蛋」舉辦最終安可場演唱會，BLACKPINK成為首位站在該地辦專場演出的南韓女團，再度刷新紀錄。

不過，昨日Lisa被爆二度拒絕YG娛樂開出的續約條件，BLACKPINK三缺一的傳聞再度甚囂塵上，根據韓媒14日報導，YG娛樂最近給Lisa高達500億韓幣（約12億台幣）續約金合約，但被她拒絕；據悉，不只Lisa的故鄉泰國，其他國家也開出數百億以上的挖角提案，邀請Lisa的加入，不過以上傳聞YG娛樂和Lisa都未做出回應。