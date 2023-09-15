紙風車劇團10月1日晚上將在豐原體育場演出《順風耳的新香爐》。（台中市府提供）

有「兒童戲劇天團」美譽的紙風車劇團，10月1日晚上7時將在豐原體育場演出《順風耳的新香爐》。在地立委江啟臣指出，紙風車一直是大朋友小朋友最熱愛表演劇團之一，過去他多次邀請劇團到豐原舉辦表演，歡迎大小朋友共襄盛舉歡度中秋佳節。

立委江啟臣指出，紙風車一直是大朋友小朋友最熱愛的表演劇團之一，就在這個中秋連假，他向台中市府提出建議，成功邀請到紙風車劇團來豐原共度佳節，將演出平安大戲《順風耳的新香爐》，祝福市民中秋平安順心。

江啟臣提到，過去他多次邀請紙風車劇團到豐原山城舉辦表演，讓孩子們能欣賞到最高品質的演出，歡迎父母帶著孩子共襄盛舉，10月1日晚上7時，一起到豐原體育場共襄盛舉。

紙風車劇團指出，《順風耳的新香爐》自2015年首演以來，觀眾人數近7萬人，疫情期間，此劇以「線上劇場」方式陪伴孩子度過艱難時刻，累計鼓舞27萬名觀眾。又因2020年遭倉庫大火焚毀所有舞台布景、道具，此次重製劇場版，不僅重新製作布景和道具，主要角色順風耳的造型也將重新設計現身。

台中市文化局說明，《順風耳的新香爐》改編自兒童文學作家李潼同名小說，從順風耳尋找香爐的奇幻旅程，看見面對挫折與自我挑戰的勇氣，鼓勵孩子面對軟弱時能夠堅強不屈，在面對懼怕時能夠勇敢自持，最終找到自我成就感。