大陸常駐聯合國代表團網站美東時間14日消息，中國常駐聯合國代表張軍發表闡明嚴正立場談話，指台灣「參與聯合國訴求」、曲解聯大第2758號決議等行為，是一個徹頭徹尾的偽命題。

張軍表示，近期，台灣當局夥同一部分外部勢力，再次炒作所謂「台灣參與聯合國」，要求「重新解釋聯大第2758號決議」。這是台獨分裂勢力和部分反華勢力藉第78屆聯大開幕「蹭熱度」的又一波政治鬧劇，其實質是藉台灣「國際參與」問題搞政治操弄，目的是服務民進黨選情、服務一些外部勢力「以台制華」戰略。

張軍強調，「台灣參與聯合國」是一個徹頭徹尾的偽命題。第一，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣作為中國的一個省，沒有任何根據、沒有任何理由、沒有任何權利參加聯合國及其相關機構。這是《聯合國憲章》的規定，是全體會員國必須遵循的原則和應該履行的義務。這是大是大非問題，不存在絲毫模糊空間。

第二，中國政府在堅持一個中國原則的前提下，曾對台灣參與世衛大會、國際民航組織大會等作出妥善安排。民進黨當局頑固推行台獨分裂，拒不接受九二共識，致使有關安排的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。如果他們真正關心台灣同胞權益，就應切實回歸一個中國原則和九二共識。

第三，一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義。目前，全世界182個國家在一個中國原則的基礎上同中國建立了外交關係。民進黨當局和一些外部勢力鼓噪「台灣參與聯合國」，本質上是要製造「兩個中國」、「一中一台」，這是對國際關係基本準則的公然挑戰，是對以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際秩序的公然挑戰，絕不可能得逞。

1971年第26屆聯大通過第2758號決議，從根本上解決了誰在聯合國代表中國的問題。決議明確承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國的唯一合法代表，明確要求將台灣當局「代表」從其非法占據的席位上驅逐出去。決議通過後，美國等少數國家為保留台灣在聯合國的席位而提出的所謂「雙重代表權提案」成為廢紙一張。從那時起，包括台灣在內的全中國在聯合國的代表權問題就已經從政治上、法律上、程序上徹底得以解決。從那時起，聯合國在此問題上的立場清晰無誤、一以貫之，聯合國始終堅持一個中國原則，始終遵守聯大第2758號決議。民進黨當局和一些外部勢力為服務他們的政治議程，罔顧台灣是中國一部分的事實與法律，以各種方式歪曲聯大第2758號決議，純屬混淆視聽、自欺欺人。

張軍正告民進黨當局和部分外部勢力：聯大第2758號決議不容曲解，一個中國原則不容侵犯！無論以什麼藉口，所謂「台灣參與聯合國」不可能得逞！無論花樣如何翻新，「挾洋謀獨」、「以台制華」註定逃不掉失敗的結局！大陸將繼續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，努力推動兩岸關係和平發展，堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀。