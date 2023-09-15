國防部及檢調獲報，詐欺通緝犯、扯鈴教練魯紀賢疑受大陸軍情人員指示在台發展組織，利用藝人郭書瑤胞弟郭伯廷帳戶接受陸方資助，自去年4月起透過退役士官兵牽線接觸、吸收金防部6個陸軍營區、機敏單位士官兵，蒐集軍事情報，涉嫌違反《國家安全法》，今年7月聲押禁見魯男和退役士官兵林明慧、林姿穎、常德隆、李得勝5人獲准，台北地檢署審酌5人羈押期限將屆，為釐清共諜網絡及金流，已向法院聲押延押5人獲准。

由於檢調第一波約談的涉案人，將於11月中旬羈押期滿，預料全案將在11月中旬偵結起訴。

本案源於北部某陸軍營區發現有士官兵在營區作息不正常，甚至疑有蒐集經手的公務機密或軍事祕密舉動，遂循級向國防部通報。

國防部政治作戰局彙整後，發現至少有6個陸軍營區及機敏單位士官兵疑有機密資料情況，懷疑幕後恐有共諜組織操控，移請調查局國安站偵辦；國安站報請北檢檢察官指揮偵辦。

檢調今年7月19日發動第一波搜索約談，兵分25路搜索，聲押禁見魯紀賢、電展室退役士兵常德隆、金防部退役士兵林姿穎、空軍第一聯隊退役士兵林明慧、關指部退役士兵李得勝5人獲准，另郭書瑤胞弟郭伯廷20萬元交保。

檢調8月3日，發動第二波搜索約談，聲押禁見海巡署第8岸巡隊士官兵馮世維獲准，8月10日聲押陸籍田姓女子獲准，8月24日再聲押扯鈴教練趙亦偉獲准，全案目前已有8人遭收押禁見。

魯紀賢曾是扯鈴冠軍，因被控冒用「中華民國扯鈴聯盟」常務理事名義，誆稱聯盟要出國辦世界盃比賽，詐騙1318萬元被判刑5年4月，另被判10月則可易科罰金，案件在今年3月底定讞，因未報到執行而被北檢通緝，魯日後將被發監執行。