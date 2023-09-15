台鐵便當菜色多又美味，常常販售時間還沒到就大排長龍，一名網友在批踢踢貼出民國41年的台鐵便當菜單，1個便當2元、沙士汽水3.5元、咖啡2元，原PO好奇「為何汽水比咖啡貴，甚至1瓶汽水可以買1個半便當？」有網友表示，「汽水當時是新技術，物以稀為貴」。這篇文章也釣出阿公級網友說明「以前賣飯都沒有盒子，那個2元是『借盒子』。」一票鄉民驚呆。

一名網友在批踢踢發文貼出民國41年的台鐵便當菜單，「台鐵鐵路便當70年前賣2元，不知道現在賣多少了？」一張泛黃、褪色的菜單上寫著「15、16車次再加售『鐵路便當』每盒2元。」特別的是火腿三明治一份4元、汽水每瓶3元、沙士汽水則要3.5元，看起來都比主食還貴。

許多網友都認為「汽水是一個新發明物，所以比較貴」、「汽水是奢侈品，通常是好幾個人分1瓶」、「汽水是國外的高級品當然貴」、「當時大家直接買路邊飲料，玻璃瓶的感覺比較衛生，汽水就是這樣崛起的。」

仔細看菜單，上面品項寫著「火車大菜15元、火車飯5元」，資深鄉民解答「年輕人，以前賣飯都沒盒子，它那個2元是『借盒子』，所以2元只是個盒子！」一票網友驚呆「樓上80歲了嗎」、「這要阿公級的才能考古！」