洋蔥是許多家庭的必備蔬菜，醫師表示，洋蔥營養素多元又豐富，例如含維生素C、抗氧化分子，可以預防多種癌症；含鉀離子，有助心血管及腎臟健康，也因洋蔥屬於含「硫」蔬菜，有助產生抗氧化物「榖胱甘肽」，可幫助肝臟排毒，種種功效使洋蔥成為「超級食物」。但小腸細菌過度生長（SIBO）的患者要適量食用，以免脹氣，糖尿病患者也不要吃太多，以免血糖飆高。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，洋蔥是低熱量、高營養密度的蔬菜，含有豐富的維他命Ｃ、B群、鉀離子，而鉀離子對心血管、腎臟的健康都非常重要。另因洋蔥屬於含「硫」蔬菜，有助於人體產生抗氧化物「榖胱甘肽」，為體內的「抗氧化之母」，幫助肝臟排毒。此外，硫化物經腸內菌代謝產生硫化氫，適量的硫化氫能保護腸道與大腦的健康。

他並表示，許多研究指出，吃洋蔥可以預防多種癌症，尤其是大腸直腸癌，這可能和洋蔥含維他命C及其他抗氧化分子有關。

在洋蔥豐富營養素中，他最推薦屬於類黃酮的「槲皮素」，因槲皮素有助於腸道上皮細胞的修復，相當適合「腸漏症」患者多吃；另有實驗證明，槲皮素能夠抑制幽門桿菌以及其他壞菌的滋長，使洋蔥具有預防癌症及改善代謝的能力。

李思賢並提醒，洋蔥含有的寡糖果聚糖，是腸內好菌很愛的益生元，若有小腸細菌過度生長（SIBO）的患者要適量食用，否則可能會因此產生過多氣體導致脹氣。此外，洋蔥含有糖量，雖然不高，但糖尿病患者不要吃太多，以避免血糖飆高。