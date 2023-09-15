年紀已達87歲的國民黨籍前副總統連戰4月傳出罹患惡性腫瘤，6月中又疑因小中風，一度住進台大加護病房，所幸後來病況出現好轉。連戰兒子連勝文今（15）日在臉書PO出照片，只見高雄市前市長韓國瑜與連家父子二人同框合照，連勝文也再三感謝韓特地北上前來關心。網友看完合照則留言稱，韓國瑜的心思細節跟人情味，令人相當感動。

連勝文在臉書提到，自己非常感謝韓市長特別從雲林北上探望他父親，並透露這次會面兩方約了很久，直到近來父親連戰狀況較穩定，才有辦法見到面。連勝文強調，韓國瑜一如過往，談笑風生、且充滿了正能量。「再次感謝韓市長的探訪與關心！」

對於連勝文披露連戰近況穩定，網友也紛紛表示，「祝福連爺爺平安健康」、「勝文兄，辛苦」、「祝福健康平安快樂」、「祝連主席早日康復」、「祝福您健康如意！」、「我的老長官，身體安康啊！」

此外，對於韓國瑜探視連戰，網友也相當動容，稱「令人感動的正能量」、「欣賞韓市長」、「韓市長的人情味一直都很濃厚，這也是為何許多人喜歡他的原因」、「政治人物的心思細節，在肢體語言隱藏溫暖，拍照時韓總右手輕扶連戰先生的動作，就窺知一二」。