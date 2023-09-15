知名川菜老店「黔之園」第三代富少葉吏循（Birch），去年因涉嫌販賣大麻，遭北檢起訴並求處重刑，結果他被檢舉涉嫌利用買賣虛擬貨幣的方式，幫台商從事地下匯兌賺佣金，匯兌金額約1000萬元，去年8月遭刑事局拘捕到案，檢方諭令10萬元交保，台北地檢署今偵結，依違反《銀行法》等罪起訴葉男及同夥共5人，並對共犯發布通緝。

在西門町70餘年的黔之園川菜，是葉男祖母經營，葉出生於美國，20歲那年美國洛杉磯住處遭遇槍擊後急返台就學，大學觀光系畢業後又往返美國工作，來來去去共約20年，他將在美國覺得最好吃的美式越南河粉引進台灣，打造專賣店「洛城」，因具有餐飲世家背景，不少媒體採訪報導。

但葉男去年3月間因販賣200克大麻、100克搖頭丸等違禁品，獲利約24萬元，被檢警鎖定，循線搜索查扣20包大麻花、40支電子菸，因落網後否認販毒獲利，說詞反覆，檢方訊後諭令30萬元交保，北檢去年7月已依販賣二級毒品等罪起訴葉男，並請求法院從重量刑。全案目前法院審理中，今年7月法院以他涉毒被警攔查時，曾一度開車衝撞員警，法院裁定自7月22日起延長境管8個月。

但去年8月間，檢警又接獲檢舉，葉吏循與韓姓、鄭姓、關姓等人因大陸地區近年嚴格管控人民幣匯兌，因此由台商在大陸地區用人民幣購買泰達幣後，再由葉等人在台灣以新台幣購回，涉嫌從事地下匯通，金額估計上千萬。

刑事局拘捕葉男等人後，檢方訊後諭令葉男以10萬元交保，另3名共犯各以5萬至10萬元交保。檢方調查時，葉男堅稱只是在做虛幣投資，但檢方從警方扣得的手機通聯記錄顯示，葉男等人從中賺取1％佣金，依違反《銀行法》起訴葉男5人，並對在逃共犯發布通緝。