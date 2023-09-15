新北市1名31歲楊姓男子，因積欠債務遭債主擄走，結果他在重新堤外道路跳車逃逸時，1位因違規正在被警方開單的民眾恰巧看見楊男跳車的經過，遂立即告警員，而警方也即刻通報支援警力，將楊男及其債主陳男（33歲）、共犯王男（36）一併帶警局釐清案情，訊後將陳、王依妨害自由移送地檢署偵辦。

據了解，目前待業中的楊男，先前因在網路上認識陳嫌，並向其商借20萬元，後來因積欠債務遭到追債；14日下午2時許，楊男走在北市萬華區路上時，竟剛好被陳嫌碰到，對方質問他要還錢了沒，楊男不知如何回應，因此陳嫌就夥同王嫌將楊男帶上車，並往樹林方向隨意繞行，希望以此逼他還錢。

後來陳嫌繞行到新莊的重新提外道路時，楊男趁隙跳車逃逸，而過程恰巧被1名因為違規行駛遭警方開單的民眾看見，該民眾也立即將情況告知開單警員，楊男也逃向警方，該名警員立即通報支援警力到場，將陳、王2人與楊男一併帶回警局釐清事發經過，確認陳、王涉犯《刑法》妨害自由，將2人移送地檢署偵辦。