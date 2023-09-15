法人建議債市投資留意兩大關鍵，第一大關鍵是「違約風險」，第二大關鍵是「債券收益率」，把握上述兩點，未來2024年後若進入降息周期，投資人即可坐享息收以及資本利得。

今年債市ETF百花齊放，國泰投信9/25即將募集的「國泰10Y+金融債ETF」（00933B），入手價只要15元，堪稱最便宜的公司債，還有月月配息！

目前台股掛牌月月配的債券型ETF包括中信高評級公司債(00772B)，中信優先金融債(00773B)，目前的入手價都要3萬元以上。

「國泰10Y+金融債ETF」經理人鍾郁婕提到，債市投資第一要留意「違約風險」，只要公司一旦違約，投資人就是利息本金兩頭空，所以挑選財務體質好的發行人非常重要，建議要挑選信評在投資等級以上的發行人為主，根據機構統計，金融業的違約率平均又比非金融業還低，在全球信用債市場中，金融業占比超過三成最多，是布局債市不可或缺的重要產業。

再加上2008年金融海嘯過後，銀行業受到更嚴格的規範要求，國際組織金融穩定委員會(FSB)每年都會公布全球系統性重要銀行(G-SIBs)的名單，而00933B追蹤的彭博10年以上美元金融債券指數，從公司債中篩選出信評在投資等級以上的金融產業債券，指數成分債有9成以上是全球系統性重要銀行(G-SIBs)，包括摩根大通集團、美國銀行、HSBC、高盛、巴克萊、摩根士丹利及三井住友等，吻合違約率低的首要關鍵，以美國為例，G-SIBs銀行全數符合較高的監管要求，且明顯超出標準，充分展現財務體質的優異和健全，投資才能更安心。

此外，債市投資的第二大關鍵「債券收益率」。收益率代表的是債券的年化報酬率，目前各大類別的債券收益率均處在歷史的高位區間，顯示現在債券投資點位非常誘人，結合第一大關鍵綜合考量的話，以較安全的債種來比較，長天期金融債收益率約5.55%，又比全球公債的3.2%來得更高，甚至跟金融股相比，觀察長期表現至8月底，金融債收益率明顯更勝金融股。而彭博10年以上美元金融債券指數自2020年成立以來的累積報酬率達約141%，大幅超越全球金融股的64%，截至9/12，指數到期殖利率高達約6%，報酬、收益表現雙雙亮眼！