「山東」艦穿越台灣海峽

專家說，解放軍動員不同戰區的軍機參與遶台巡邏，可能透露出為區域軍事衝突準備的新戰略。

據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，軍機演訓和「山東」艦航母從本周初開始進行的西太平洋海空聯合演習重疊，共有來自東部和南部戰區的42艘海軍艦艇參加。

而東部戰區在微信帳號的貼文中說，飛行員和地面人員正在參與長途跨戰區演訓，以練習從陌生機場起降。不過，貼文中並未透露，演訓是在甚麼時候進行，但說他們花了超過10個小時，連續不斷飛行。而微信上的照片顯示，參加這項晝夜飛行演訓的有殲-10、殲-16和蘇（Su）-30，至於任務則包括維修、加油，武器更換和緊急應變等。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，這些戰機也會參加中方在台灣周邊例行的繞島巡邏。他指出，猶如繞台巡邏般，在台海和西太平洋的跨軍區演訓也成為例行任務，而這是為因為台灣突發狀況而進行戰備訓練的一部分。

此外，周晨明說，當解放軍面對美日聯合部隊可能的挑戰時，動員不同戰區的部隊將使他們占取優勢。近4天來，台灣追蹤到至少有143架軍事和56艘艦艇進入防空識別區。台灣國防部周四（9月14日）說，在近24小時內，台灣附近共發現68架中方軍機和10艘軍艦，其中40架軍機越過海峽中線及其延伸線，進入台西南部和東南空域，雙雙破了今年紀錄。

然而，接近解放軍的消息人士說，儘管台灣的雷達系統沒有偵測到，但由於殲-20也加入演訓，因此參與相關演習的軍機數目可能更多。這位要求匿名的消息人士說，解放軍為了因應美國在亞太區部署數以百計F-35戰機，至今已有超過200架殲-20。

另一方面，台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，他認為解放軍也部署了戰略支援部隊、火箭軍及軍事情報單位。他指出，解放軍已全面對台展開「冷啟動」戰略，讓台灣軍民習慣密集軍演，接著在決定實際採取行動後發動突襲。

2022年8月，時任美國聯邦眾院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，解放軍以規模空前的實彈演習回應。接著今年4月時，總統蔡英文外訪過境加州時，會見美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），解放軍「山東」艦也參加了大規模軍演。不過，呂禮詩指出，如今解放軍舉行大規模軍演既沒有任何理由，也不讓人知道，它們何時正式展開和結束。