北韓領導人金正恩13日在俄國遠東地區與俄羅斯總統普丁會面，商談雙方未來的軍事合作計畫。不過結束會談後，金正恩並沒有直接返回平壤，接下來還會多待幾天，參觀俄國的戰機製造廠與太平洋艦隊。

根據美聯社、BBC報導，北韓和俄國對這次金普峰會行程保密到家，繼兩人週三在俄羅斯東方太空發射場會面後，金正恩就消失在媒體面前，直到今（15）日再度出現在「阿穆爾河畔共青城」（Komsomolsk-on-Amur），參觀軍用與民用航空工廠。

金正恩15日搭乘專列抵達俄羅斯「阿穆爾河畔共青城」，參觀當地的戰機製造廠。（美聯社）

塔斯社報導指出，當地工廠負責為俄國生產最新型戰機，包括蘇愷35（Su-35）、蘇愷57（Su-57）戰機。

接下來金正恩還將前往海參崴（Vladivostok）視察俄羅斯太平洋艦隊，拜訪大學等設施。根據社群媒體Telegram上的資訊顯示，共青城部分道路封鎖，另外也有網友拍到身穿俄羅斯傳統服飾的婦女離開火車站，猜測可能是歡迎隊伍的一部分。

美聯社指出，金正恩此行回程參訪戰機製造，或許與他和普丁的交易有關。美國華府曾示警，金普峰會可能促成雙方軍武與衛星技術交換，若合作屬實，美方將毫不猶豫祭出制裁。

不過根據普丁陳述，俄羅斯將遵守國際制裁規範，不會向北韓購買武器。另外他也表示正向平壤提供人道援助，雙方在運輸和農業等領域「有許多有趣的計畫」。