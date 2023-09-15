2013年大聯盟爆發史上最嚴重禁藥案，前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）涉入其中，遭禁賽211場（隨後上訴成功改為162場）。《ESPN》記者費許（Mike Fish）日前拿到當年由美國緝毒局製作的1400頁文件，A-Rod坦承自己曾使用提高運動表現的藥物，甚至被爆出在調查期間出賣了3位大咖球星。

邁阿密媒體當年爆料，多位大聯盟球星都曾向當地有名的醫美診所，購買可增強運動表現的藥物，隨後大聯盟展開調查，包括A-Rod在內，大聯盟對數十名球員祭出了禁賽處分。2017年A-Rod才終於對外坦承為了避免臀部傷勢影響成績，才會使用禁藥。

內文指出，A-Rod被檢察官授予轉任汙點證人的權利，接受聯邦調查局問話時，A-Rod承認每個月都會向醫美診所負責人波許（Anthony Bosch）支付1萬2000美元，獲得睪固酮凝膠，以及含有睪固酮、生長激素的軟糖和潤喉糖。

文件當中顯示，A-Rod還提到另外3位明星球員利用同個通路買藥，分別是前紅襪重炮曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）、2011年國聯MVP布朗（Ryan Braun）和1位明星球員。不過這位沒有透露姓名的球員，從未在藥檢中被檢測出陽性反應，也沒有被大聯盟禁賽。