60歲賴佩霞是混血兒，父親是美國軍人，當年她頂著深邃五官發唱片，後來轉戰當演員、主持人，昨(14日)更宣布要投入正副總統選舉，引來外界譁然，而過去她上豬哥亮節目片段也被挖出，可見豬哥亮坦言早年有意追求賴佩霞，但卻被對方打槍，賴佩霞笑回：「我很後悔，當年怎麼可以讓你跑掉」。

已故秀場天王豬哥亮過去婚姻生活豐富，曾有三任太太、一任女友，大兒子謝順福是第一任太太所生，而謝金燕與姊姊謝青燕則是第二任太太林見如所生下，謝金晶則是他和女友郭億蘭所生女兒。沒想到豬哥亮過去在《豬哥會社》自曝對賴佩霞有好感，節目片段可見賴佩霞見到豬哥亮就作勢要親吻，豬哥亮則爆料20年前想追求女方，卻碰釘子，「為什麼生了好幾個才要親我？」

賴佩霞當年頂著混血兒外型出道。（圖／中時資料照片）

賴佩霞的五官令人印象深刻。（圖／中時資料照片）

賴佩霞昔日帶女兒出席活動。（圖／中時資料照片）

賴佩霞坦承當年感受到豬哥亮對她獻殷勤，「都在旁邊看我，一直打聽我的背景」，然而當年郎有情、妹無意，無疾而終，賴佩霞更虧都是造型惹的禍，如果豬哥亮當年不留馬桶蓋髮型，搞不好還有發展可能。賴佩霞更分享和老公之間的相處之道，摸個手就要給10元、接吻要給100元，讓豬哥亮聽了反虧好險當年沒跟賴佩霞在一起，說要是身上剛好沒錢或工作出狀況沒收入，「不就要忍一星期？」

賴佩霞過去和趙寧主持《女人、女人》。（圖／中時資料照片）

鄭進一（左起）、齊秦、賴佩霞。（圖／中時資料照片）

賴佩霞與老公謝志鴻。（圖／中時資料照片）