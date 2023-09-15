新光集團大公主、立法委員吳欣盈今日在臉書分享，與老公雷諾在歐洲教堂補辦婚禮的多張相片，由於老公有貴族頭銜，連比利時王后瑪蒂爾德也親自前來祝賀。

吳欣盈表示，她上週末在比利時，和老公雷諾，在家人跟朋友的見證下，在教堂補辦了婚禮。她分享當天比利時王后瑪蒂爾德也親自來祝賀，她的寶寶當天剛好滿七個月，還抓著王后的手指頭不放。

吳欣盈提到，當天婚禮儀式簡單而溫馨，她和雷諾都非常珍惜這段繞了半個地球，輾轉了十多年才得到的幸福，「人生不是一條筆直的道路，經歷了蜿蜒及起伏，執子之手，珍惜當下擁有的幸福」。

44歲的吳欣盈與54歲的雷諾，兩人是認識15年的朋友，雙方去年在台北登記結婚，並在今年2月生下兒子。

吳欣盈的前夫則是華南金控第三代長子、華南銀行副董事長林知延，兩人在2011年結婚，但2013年離婚官司開打，傳出吳欣盈為了保全人工受孕完成的7顆胚胎，遲遲不肯離婚，直到2019年才放棄上訴，兩人婚姻關係正式劃下句點。