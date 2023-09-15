金管會日前舉辦「第14屆臺北公司治理論壇」，就現今全球資本市場關注的永續資訊、永續投資及落實永續發展等熱門議題進行分享交流，吸引近千人參加。集保結算所邀約亞太地區集保結算機構、亞洲證券業與金融市場協會及ESG顧問公司等11家機構共23名代表。

越南集保結算公司高階主管Nguyet Nguyen Thi Minh、印尼集保公司總裁Samsul Hidayat、蒙古結算公司執行長Erdenegerel Ochir及尼泊爾集保結算公司執行長Purna Prasad Acharya，會後分別與同仁前來拜會，就國際集保服務趨勢及業務創新發展等議題進行深度交流。

林丙輝自6月上任集保結算所董事長以來，積極推動各項創新金融服務，包括境內基金集中清算平台正式上線、促進基金市場轉型升級，開放證券上線、協助金融產業的數據生態圈蓬勃發展，以及推出股務事務電子通知平台、建立完善的股務數位服務生態系等業務。

集保結算所逐步落實集保結算所創新、韌性、永續、普惠金融的發展願景，為持續掌握國際市場發展脈動，將透過與全球集保產業組織及機構的積極交流與互惠共好，宣傳集保結算所數位轉型的成功經驗，提升台灣資本市場國際能見度與競爭力。