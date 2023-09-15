立委吳欣盈（右）今年3月31日在立法院質詢時，其夫婿雷諾（左）到場旁聽，並在質詢後一同受訪。（資料照）

新光金控大公主、民眾黨立委吳欣盈今年2月生下男寶寶後，上周末在比利時的教堂補辦了一場浪漫的婚禮。她今(15日)在臉書跟外界分享溫馨的婚禮畫面，並透露比利時王后瑪蒂爾德也親自來祝賀，而可愛的兒子還抓著王后的手指頭不放。值得注意的是，其實今年3月底是吳欣盈產後第一次到立法院質詢，雷諾也一起到場旁聽，並在質詢後一同受訪。

吳欣盈分享，2006年已認識老公雷諾和他的姐姐，當時在同一間教堂參加姊姊的婚禮，而這一次，是她和老公牽手步入禮堂，婚禮儀式簡單而溫馨，和老公一起挑出4張照片和大家分享，她們都非常珍惜這段繞了半個地球，輾轉了十多年才得到的幸福。

吳欣盈談到，人生不是一條筆直的道路，經歷了蜿蜒及起伏，執子之手，珍惜當下擁有的幸福。

其實吳欣盈先前曾在臉書透露和老公雷諾相識的過程，兩人早在15年前就認識了，後來才知道，15年前那場友人的聚會中，老公就對她產生好感，渾然不知的她還邀請他參加婚禮。本以為，往後的人生，各自精彩，沒想到，雷諾從家人口中知道她恢復單身的消息，立刻傳簡訊慰問，就此開啟了「未完待續」的新頁。

吳欣盈並提到雷諾目前是執業律師，專注於歐盟能源政策，即使當立委後讓她們必須分隔兩地，但老公都充分支持並且理解。