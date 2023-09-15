台中太陽啦啦隊年度甄選將於17日登場，15日公布評審團陣容，由《我愛黑澀會》出身的兩大知名女星洪詩與勇兔出任評審團，藉由她們豐富經驗與專業角度，為太陽啦啦隊選出優質具潛力的新星。

擁有無數表演經驗的洪詩（洪詩涵），曾是知名女團「Popu Lady」一員，參與多部影視作品，主持過多場電視與大型活動，這次將擔任啦啦隊甄選評審，洪詩表示，「從沒想過有一天能夠來當評審，以前都是被選的那一個，非常新鮮也很期待大家當天的表現。」

洪詩也鼓勵參選的女孩，勇敢跨出第一步，不用害怕失敗，這些經驗會帶給自己強大的力量，「人生只有一次，年輕有夢想就勇敢追，不做一定會後悔。跨出那一步很重要，雖然會遭遇困難與挫折，但在這中間可以學到非常多經驗，對於未來無論在人生還是職場上都會有很大的幫助。」

勇兔（林筳諭）出演多部八點檔戲劇，對於擔任啦啦隊評審既緊張又興奮，「本來想推辭，想說自己有資格當評審嗎？但好想感受一下年輕人的熱情，又有洪詩的陪伴，就安心許多。」勇兔也勉勵參賽的女孩，全力去做自己想做的事情，不要害怕跌倒，當中的酸甜苦辣會是成長的養分。

本次太陽啦啦隊甄選收到超過上百封報名信件，經過初步篩選，挑選出近45位女孩將於17日在北市私立育達高級中等學校進行決選，準備迎接活力新星誕生。