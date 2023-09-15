網紅基隆東曾跨刀擔任好友亞洲統神（張嘉航）的《英雄聯盟》戰隊「HPS」教練，享有知名度，昨（14日）晚基隆東參加網路直播節目《單身即D寓2》時，竟在出任務時掛彩，過程讓人看得怵目驚心，緊急送醫後，基隆東的臉書小編發文報平安。

基隆東14日晚上參與人氣女實況主月希主持的直播節目《單身即D寓2》，當要進行泳池任務時，基隆東用空翻的姿勢跳水，沒想到未事先評估池水深度，他的頭部直接撞到泳池底部，過了30秒遲遲沒上岸，工作人員火速下水查看時，才發現基隆東撞到頭部，趕緊將他送醫急救。

基隆東的臉書小編15日凌晨在臉書報平安，透露基隆東的意識清楚，照了兩次X光與斷層，腦部、頸椎都沒有受傷，四肢也能動，「但因為左肩膀會痛，所以待會還會再做核磁共振，早上再請醫生判斷原因。」同時，小編呼籲酸民要留口德，再度謝謝大家的關心。而《單身即D寓2》的負責人月希，15日凌晨也發文向大家致歉，強調會負起全責。