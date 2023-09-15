一名網友提問「若男生的生殖器上沾染毛髮和汙垢，是否會在進入陰道的時候，讓這些髒東西一路跑到女生的子宮，導致發炎？」對此，性學博士許藍方表示，男生生殖器不乾淨，可能會造成陰道或尿道感染，但髒東西不至於跑到子宮或膀胱，提醒男生自慰完用衛生紙擦，若有碎屑留在龜頭上應用水沖乾淨，因為這樣可能造成男生龜頭、包皮或冠狀溝感染，也可能使女生陰道感染。

許藍方在直播影片上分享，有網友提問「如果男生沒有清潔乾淨，沾染在陰莖上的毛髮、綿屑或是汙垢等髒東西，會不會在進入陰道的時候，跑入陰道裡面，甚至是到子宮頸和子宮裡，導致髒東西一直在女生的陰道、子宮頸或子宮，最終造成發炎？」

許藍方表示，男生沒有清乾淨就進入陰道的時候，的確會把髒東西帶到陰道裡面，可是帶進去的髒東西，不至於會進入子宮或是往上跑。而男生生殖器上的髒東西，不小心進入女生尿道以後，頂多造成尿道感染，不至於會跑到膀胱去。

許藍方指出，男生要避免這樣的狀況，記得自慰完以後，若用衛生紙擦拭，如果有衛生紙黏在龜頭上面，記得要用清水沖洗掉，因為黏在龜頭上面的衛生紙，可能會造成男生自己的龜頭、包皮或是冠狀溝感染，也有可能造成女生陰道感染或尿道感染。

許藍方也提醒，男生應該要確實清潔自己，就算沒有肉眼可見的髒東西，仍舊要好好洗乾淨，因為如果沒有好好清潔，仍然可能將細菌或病毒帶入女生的陰道中造成感染。