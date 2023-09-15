榮成股價8月中下探14.3元的近10個半月低點，隨後於14.5～15.2元低檔盤整，今（15）日開高後走揚1.34％至15.1元，早盤持穩紅盤、領漲造紙類股。三大法人近期亦偏多操作，本周迄今買超達1345張，其中外資買超1134張、自營商買超211張。

榮成2023年8月自結合併營收40.2億元，月增12.88％、年減9.05％，回升至近3月高，營業利益0.26億元，較7月及去年同期顯著轉盈。惟受業外虧損加劇拖累，歸屬母公司稅前虧損0.62億元，虧損幅度月增21.31％、年減達72.17％，稅前每股虧損0.04元。

累計榮成前8月自結合併營收303.73億元，年減13.02％、續處近3年同期低點，營業虧損4.46億元，較去年同期獲利1.2億元顯著轉虧。歸屬母公司稅前虧損10.49億元、較去年同期獲利0.28億元顯著轉虧，稅前每股虧損0.79元。

榮成財務長暨發言人王瑞榮昨（15）日受邀法說時指出，今年台灣獲利恢復穩定，但中國大陸解封後終端需求未完全恢復，且經濟復甦速度不如預期，拖累集團整體營運明顯虧損，但整體虧損狀況已逐季收斂好轉。

王瑞榮表示，榮成5月本業營運已轉正，但6、7月再度小幅虧損，判斷主要由於中國大陸大廠6月後無停機計畫，導致工紙市場供給增加所致。不過，經過2個月的供需調整，榮成8月本業營運已轉盈，8月後原紙庫存也有明顯去化。

展望後市，王瑞榮指出，中國大陸景氣復甦速度雖不如預期，但工紙及紙箱需求均逐月增溫，特別是包裝市場用紙。在各大廠無明顯停機的情況下，8月底工紙價格仍有小幅漲價，顯示中國大陸經濟仍持續復甦，認為工紙市場目前應已位處谷底，狀況不會再差。

不過，王瑞榮也坦言，雖然8月下旬中國大陸成品紙價有所提升，但僅小漲2～3％，與以往旺季相比仍有段距離，目前還看不到何時會出現明顯爆發成長跡象。因此，今年9～12月的產業旺季是否還能迎來一波漲勢，目前仍有待觀察。

王瑞榮表示，榮成近幾月銷量有拉高趨勢，目前第三季看來損益狀況已有明顯改善。面對時序進入工紙傳統旺季，但產業景氣何時能脫離谷底仍狀況不明下，將持續專注於內部降本改善工作，為市場景氣波動回升前做好準備。