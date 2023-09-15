未成年無照駕車載友人出遊，衝撞路樹。（消防局提供）

未成年無照駕車載友人出遊，衝撞路樹，車輛幾乎全毀。（消防局提供）

花蓮縣台11丙線壽豐鄉豐坪路段北上車道，今天凌晨發生自小客車衝撞路樹意外，警方到場後，發現車內4人都未成年，其中副駕駛座上12歲蘇姓少年被拋出車外，當場失去呼吸心跳，送醫緊急開刀搶救，另3人全身多處擦挫傷，警方初步調查無酒駕，車禍原因正在調查，並已通知少年家屬協助釐清中。

警方初步調查，駕駛為17歲溫姓少年，車上有13歲蘇姓少女，及其弟弟蘇男12歲，以及15歲侯姓少年一同出遊。

今天清晨5時許，行經台11丙線16公里處北上車道，當地限速70公里，自撞路樹翻車，因撞擊力道相當猛烈，零件噴飛滿地，車體嚴重變形，蘇姓少年坐在副駕駛座，被拋出車外重傷。

消防人員趕到時，發現蘇姓少年已無生命跡象，另有1人昏迷，另兩人清醒，分別送往慈濟及門諾醫院搶救，侯姓少年還在開刀搶救，尚未脫離險境，另3人全身多處擦挫傷，沒有生命危險。

警方調查了解，駕駛溫男家住鳳林鎮，沒就學，目前摘西瓜打工。才17歲沒駕照，為何出遊？車輛為誰所有？警方都還在調查，並已通知家屬協助釐清。