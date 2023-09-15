明年元旦台鐵公司化，台鐵駕駛員憂心備勤津貼無法落實，醞釀中秋和國慶連假不上班。昨日下午行政院緊急召集協商，並同意自主備勤津貼法制化等事宜。不過全國火車駕駛產業工會昨日仍然偕同台灣鐵路工會遞交連署書給台鐵；對於行政院的表態，台鐵企業工會並表示下周三之前收到公文再說。

根據全國火車駕駛產業工會統計，1452名台鐵司機員僅不到10人未加入此次連署的司機員，換言之即使這些未表態司機在中秋及國慶連假上班，也僅能開出零星班次。

行政院昨日下午緊急開會協商，正副院長主持會議，交通部長王國材、台鐵局長杜微杜微等人與會。王國材表示，行政院同意自主備勤津貼法制化、維持明年福利精進措施，包括結婚禮金、喪葬慰助、子女教育助學金，由台鐵營業基金支應。

做為台鐵去年五一勞動節不上班的推動者，台鐵工會對行政院的回應是否滿意？台鐵工會理事長陳世杰對本報表示，一切還是未知數，還是要看下周的正式公文內容是否大家可以接受。

陳世杰表示，如果行政院核准的話，會簽公文到交通部，他被告知公文下周三之前會到。他強調，火車駕駛產業工會也是台鐵工會的一份子，所以一定會同進同退。