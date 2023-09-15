抓到了！砍死鄰居2夫妻，高雄恐怖惡鄰逃枋寮遭逮。（民眾提供）

高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，疑似為鄰居之間起糾紛後行凶，經警方調閱沿線監視器追捕，吳姓嫌犯於10時30分在屏東枋寮臨海路一帶落網，他也坦承犯行，但犯案工具及衣物都已遭丟棄，且他對其他案情仍保持緘默，後續將會持續釐清犯案原因。

高市警苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，刑警大隊以及鑑識中心組成專案小組全力的追緝犯嫌，警方沿線調閱相關監視器、做相關查訪，掌握犯嫌持續騎著機車往南行駛，約在上午10時30分於枋寮臨海路逮捕吳姓嫌疑人，初步調查發現，他的作案工具、衣服都已經被丟棄，他在現場有坦承犯行，其餘案情他目前則保持緘默，後續會將他帶回釐清相關案情。

據了解，今早7時許凶嫌上樓敲門，進入後與該對夫妻起口角，孩童見狀立刻下樓向管委會主委反映，管委會主委報警處理。警方到場時，夫妻倆倒臥於臥室內，妻子左手有防衛刀傷，丈夫右手有防衛刀傷，兩人腹部皆有開放性刀傷。幾周前該對夫妻曾與吳姓凶嫌因噪音問題爆發口角。