台灣高鐵表示，本次於周一至周五特別規畫增開南下1547車次（17:45自南港站發車）；另於周一至周四增開北上1238車次（15:15自左營站發車）；同時，調整現行1652車次（14:35自左營發車），從原本僅開行周五至周日，增加周一至周四，為每天固定運行班次，並同步更改車次編號為652車次；另於周六中午增開南下1637車次（12:10自南港站發車）。

本次新時刻表也特別調整原南下113車次，以加強服務旅客往返南部需求，同時變更車次編號為207車次（8:20自南港站發車，9:58台南發車、10:10抵達左營）；而每周有18班次將配合此一變動，於停靠部分車站將提前1分鐘到站及發車。

疫後觀光及商務客回流，台灣高鐵營收一路向上，今年第2季若排除2014年第4季優待票一次性補助收入，單季營收123.08億元，已經突破疫情前2019年第4季的122億元，創下單季新高。台灣高鐵7月開始持續加開班次，加上暑假旺季，從6月起營收穩定在40億元以上，後續還有中秋、雙十等連續假期，加上增班帶動運能提升，營收有望持續維持在高檔。