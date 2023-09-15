蘋果（Apple）最新發表iPhone 15，值得關注的是，全系列全面都改成USB-C充電線，捨棄其多年來獨有的Lightining充電規格，引發外界好奇，之後iPhone 15能否用安卓線充電，蘋果對此也給出答案。
蘋果官網在iPhone 15系列手機介紹頁面中寫道，iPhone 15兩款機型均採用USB-C連接器，一種通用的充電和資料傳輸標準。同一條連接線可以為 iPhone、Mac、iPad和新款 AirPods Pro (第 2 代) 充電。
此外，使用者還可以用USB-C連接器直接從iPhone為 AirPods或Apple Watch充電。而且iPhone 15兩種機型均可支援MagSafe和未來的Qi2充電器進行無線充電。
根據《PhoneArena》報導，iPhone 15 USB-C沒有加密，意即安卓的數據線可以給iPhone 15充電，反之亦然。
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