藝人言承旭演出《流星花園》走紅，近來參加戀愛實境節目《心動的信號》，透露藏在心中許久的秘密，他表示自幼雙親離異後，竟被母親當面告知：「你是被不要的」，讓他內心相當受傷，哽咽畫面讓粉絲不捨，對此，心理專家林萃芬指出言承旭內心造成的創傷，會導致他談感情時難以和別人親近。

林萃芬在《新聞挖挖哇》指出父母就算是間接跟小孩透露「你是被不要的」，仍會導致他們幼小心靈受到創傷，覺得自己是「不必要存在」，因此找不到存在意義和價值，她強調在這種環境成長的小孩，擔憂再次受到傷害，個性上難以跟別人親近，如果外界還把雙親離婚原因歸咎給小孩，會導致小孩覺得不被需要，沒有歸屬感可言。

【新聞挖挖哇】我是不被要的孩子嗎？46歲言承旭淚揭「分手林志玲」創傷真相？葉欣眉自曝驚人身世！狄志為就診身心科驚爆隱瞞太太這件事？。（影片／新聞挖挖哇Youtube）

林萃芬指出這些原因，會讓這些小孩長大後很難長久維繫一段關係，因為發現開始依賴對方時，會開始假想對方會離開自己的念頭，甚至會主動遠離這段關係，尤其在婚姻上，不僅難以信任別人會深愛自己，還會質疑自己是否值得擁有幸福。

名嘴狄志為補充說道，言承旭自幼被母親說的話導致內心受創，但得扛起照顧母親跟姐姐的重擔，甚至揚言要給母親過上好日子，因此不能將覺得沒有存在價值的軟弱一面顯露出來，導致內心相當矛盾，對此，狄志為指出能夠理解言承旭為何在節目上淚崩，畢竟「我不是不成功，但我的內心是受傷的」。