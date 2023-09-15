美國國土安全部今天警告，在2024年11月總統大選之前，國內極端主義帶來的威脅仍舊很高。

包括2021年1月6日攻擊國會大廈的極端主義團體成員在內，儘管已有數以百計的人被起訴和監禁，但美國國土安全部（Department of Homeland Security, DHS）還是發出了上述的警示。

國土安全部在年度美國威脅評估報告中指出，「我們預料到2024年，美國境內暴力激進分子帶來的暴力威脅仍將很高。」

評估報告指，來自國內，即那些沒有與特定國際組織有關的暴力極端分子，以及受外國恐怖組織煽動的極端分子所帶來的威脅幾乎沒有變化。

國土安全部報告，上述兩者「將繼續受到陰謀論、個人不滿，和一直以來經常在網路上有人分享的種族、民族、宗教、反政府意識形態等的啟發和帶動」。

國土安全部表示，主要威脅來自以人種和族裔為動機的極端主義分子，這些人鼓吹種族戰爭。

過去兩年，極端組織多次襲擊通訊和發電廠等能源基礎設施，目的是要煽動恐懼、破壞社會穩定。

還有好幾起個人因為種族動機，所犯下的重大槍擊事件。

最近於8月底發生在佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）的事件，是一名21歲白人在一家平價商店殺害3名非裔人士後自戕。

國土安全部表示，在明年選舉期間，受陰謀論及反政府不滿情緒驅使的極端分子，可能「企圖擾亂選舉進程」，還警告可能會有針對政府官員、選民、選務官員等人的暴力威脅。

除此之外，國土安全部指出，「俄羅斯、中國、伊朗可能會把即將到來的2024年大選，當作公開和秘密影響活動的機會，目的是要塑造（對他們）有利的美國政策結果，並破壞美國的穩定。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120915