台中市和平區耳無溪暴漲，台中市消防局架設繩索協助9名民眾渡溪。（台中市消防局提供）

一行9人登山客13日晚上在台中市和平區耳無溪營地，因當時溪水暴漲無法渡河受困，台中市消防局獲報後，隔一天下午抵達現場展開救援，經2個多小時，成功協助9人脫困，幸未受傷並平安撤離。

台中市消防局13日晚間近7時獲報指出，和平區耳無溪營地附近有救援案件，登山團體一行9人受困於耳無溪，因溪水暴漲無法撤離。

梨山分隊14日出動1車4人前往救援，下午3時15分抵達現場，架設繩索協助民眾渡溪，傍晚5時25分成功救援9名受困民眾，評估民眾生命徵象穩定，皆無受傷，隨即往登山口下撤，結束一場驚魂記。