基隆市七堵區的豪宅「松鼎苑」社區車庫轎車突起火，消防人員至現場先趕緊疏散民眾約100多人，幸無人傷亡。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市七堵區光明路，在該區屬於豪宅等級的「松鼎苑」社區，於15日上午近7點半時發生火警，社區地下2樓冒出濃煙，消防人員使用熱顯像儀追蹤、泡沫水線防護，當下緊急疏散20住戶約100多人，疑為汽車起火，原因還待採證調查，目前火勢已順利撲滅。

基隆市消防局表示，今日上午6時51分時接獲通報，在七堵光明路的「松鼎苑」社區，從地下2樓不斷冒出濃煙，消防局即刻出動消防車10輛，消防員19人前往現場搶救，發現已有住戶跑出查看，並告知起火處疑似為車庫停放的汽車，但濃煙很大看不清楚。

消防人員使用熱顯像儀追蹤，泡沫水線防護。先行疏散地上層20住戶約100多人，確認無人員受困，並找到起火車輛後，以泡沫水線滅火。

而一名住在低樓層的住戶說，有聞到濃煙往上流竄，懷疑是停放的車子起火，就叫家人跑到1樓，當時有住戶出門要上班，不知車子何時停放的。

消防人員表示，事後發現是一輛轎車冒煙起火，不確定是線路還是機械的問題，確切起原因，還待滅火後採證調查釐清。